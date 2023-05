Si dà fuoco davanti al "Perrino", dove è ricoverata la moglie accoltellata e ustionata

BRINDISI – È arrivato davanti al pronto soccorso dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco, probabilmente usando un accendino. Tutto, fuorché casuale, questa terrificante situazione. Perché l’autore dell’insano gesto altri non è che il 32enne marocchino accusato di aver sferrato due coltellate alla moglie e averle anche lanciato alcool addosso, per poi innescare una fiammata che le ha provocato ustioni di terzo grado fra testa e collo. Fatto avvenuto a Galatone (provincia di Lecce) nel pomeriggio del 29 maggio scorso. E la donna, che è sua coetanea, è ricoverata proprio a Brindisi fin da quella sera.

L’uomo, ricercato fin dal 29 maggio, è piombato nel bel mezzo del pomeriggio davanti al parcheggio dell’ospedale. Sì, proprio lì dove la consorte è stata fin da subito ricoverata a causa delle ferite, specie le ustioni su testa e collo. E vi è arrivato con la stessa Fiat Punto blu intestata alla moglie. Per fuggire, si era impossessato delle chiavi dell’auto. Poi, per due giorni, di lui, non si è saputo più nulla. Fino a oggi. E dove sia stato in questo lasso di tempo, se qualcuno l’abbia aiutato a nascondersi, sono aspetti che saranno vagliati a fondo nel corso delle indagini.

Stando a quanto ricostruito, il 32enne, questo pomeriggio, dopo essere sceso dall’auto, avrebbe chiesto dapprima informazioni a un uomo nelle vicinanze su come fare per entrare in ospedale. Poi, compreso che non ci sarebbe stata possibilità di accedere, avrebbe fatto ritorno sui suoi passi, per afferrare una bottiglia piena di benzina, cospargersi il liquido addosso e innescare il rogo con un accendino. In un istante, s’è trasformato in una torcia umana.

Alcune guardie giurate di vigilanza del pronto soccorso e il conducente di un autobus di linea sono subito intervenuti per cercare di salvarlo. L’uomo urlava e si dimenava, l’autista aveva con sé l’estintore che fa parte della dotazione dei mezzi pubblici della Stp, anche i vigilanti ne avevano uno, e con quelli si è riusciti a estinguere il fuoco che l’aveva completamente avvolto. Ma il 32enne, per il dolore autoinflittosi, nel frattempo ha perso i sensi.

Il ferito è stato subito soccorso dagli operatori sanitari dell’ospedale e ora si trova in Rianimazione. Proprio come la moglie alla quale ha tentato di strappare la vita. Solo che nel suo caso le condizioni sembrano essere particolarmente gravi. Avrebbe ustioni su quasi tutto il corpo, il 40 per cento circa di terzo grado.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti di polizia della questura brindisina, gl agenti in servizio presso il posto fisso di Polizia del Perrino, la squadra mobile e la scientifica. L’autovettura è stata trovata regolarmente parcheggiata e finirà sotto sequestro con altri oggetti, fra cui la bottiglia di plastica usata per versarsi la benzina, il telefonino con il navigatore satellitare impostato sull’ospedale (ancora attivo) e che potrebbe indicare molto anche del luogo in cui si è nascosto per due giorni, persino un orsetto di peluche. Forse era lì, in auto, perché appartenente a uno dei due figli della coppia, vittime incolpevoli di questo dramma dai contorni immani.

A Brindisi sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Galatone. E, circostanza particolare e che rende ancor più angosciante tutta la vicenda, nella sala d’attesa del reparto di Rianimazione c’erano in quel momento madre e fratello della giovane ricoverata. Hanno così saputo praticamente in presa diretta del dramma appena consumatosi.

