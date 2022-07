Si spezza ramo da un grosso pino e finisce su auto in sosta

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Nicola Brandi a Brindisi in viale Belgio al quartiere Bozzano dove un grosso ramo staccatosi di uno dei maestosi pini presneti sul viale si è staccato finendo su un'auto in sosta. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento mentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati della gestione della viabilità. u