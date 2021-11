Si stacca porta di un bus e colpisce anziana passeggera, Stp: "Siamo mortificati"

BRINDISI – Si è temuto il peggio nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, in viale Commenda a Brindisi dove un'anta della porta automatica di un bus della Stp è caduta colpendo una signora che si accingeva a scendere. La donna è stata immediatamente soccorsa e condotta in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, da quanto si apprende la porta l’ha travolta.

Sul posto si sono recati i tecnici della Stp per gli accertamenti del caso. La stessa azienda ha provveduto a informare la famiglia della malcapitata, si tratta di un’anziana, e a fornire tutta l’assistenza del caso.

“ Siamo dispiaciuti per quello che è successo alla signora e siamo vicini alla famiglia con cui ci stiamo mantenendo in contatto. Quello che è accaduto è un fatto anomalo, è la prima volta che succede una cosa del genere – ha spiegato il direttore della Stp Maurizio Falcone, raggiunto telefonicamente da BrindisiReport – quel pezzo che guida la porta si è staccato improvvisamente, sembra sia stato tranciato, dobbiamo fare tutti gli accertamenti del caso, al momento non riusciamo a spiegarci come sia potuto accadere”. Non si tratterebbe, quindi, di un pezzo soggetto a usura o a rotture, un aspetto al vaglio della società riguarda eventuali opere di manutenzione cui potrebbe essere stato sottoposto il mezzo negli ultimi tempi.