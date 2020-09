Simula smarrimento targhe per non pagare i bolli, denunciata

ORIA - Una 60enne di Oria è stata denunciata dai carabinieri di Francavilla Fontana per simulazione di reato. La donna ha denunciato falsamente di aver smarrito le targhe anteriori e posteriori e la carta di circolazione della sua auto, alienata abusivamente, al fine di evitare il pagamento della tassa di possesso. Dopo aver formalizzato la denuncia, in seguito alle richieste dei militari di recarsi sul luogo dello smarrimento delle targhe, la donna ha confessato di aver escogitato la falsa denuncia per non pagare i bolli.

