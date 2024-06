Sindacato finanzieri: “Umiliata la dignità umana del personale inviato al G7”

"Rispetto per la dignità del personale delle forze dell’ordine impiegato al G7 di Brindisi". Lo reclama, scrivendo al presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il sindacato nazionale Finanzieri con il suo segretario generale Alessandro Margiotta. "Non avremmo mai immaginato di dover assistere all’umiliazione della dignità umana del personale mandato nel Brindisino per i preparativi del G7 previsto a Fasano e Savelletri, in Puglia, dal 13 al 15 giugno. Dai nostri colleghi sono giunte immagini raccapriccianti sia sulle fasi preliminari della loro sistemazione che sullo stato della nave sulla quale avrebbero dovuto alloggiare per tutto il periodo di impiego in ordine pubblico - scrive Margiotta - . Tantissimi i colleghi rimasti in fila per ore senza alcun tipo di ristoro dopo aver affrontato lunghi viaggi e altri sono ancora incredibilmente in attesa di sistemazione. L’attenzione e il rispetto di chi opera al servizio delle istituzioni e per il bene della collettività vanno dimostrate con i fatti, e quelli di ieri, purtroppo, evidenziano l’esatto contrario".

Il sindacato nazionale Finanzieri si aspetta "l’immediata risoluzione dei problemi, ma anche un chiaro segnale di concreta e reale attenzione da parte del Governo e di tutte le sue autorità locali nei confronti di chi è chiamato a tutelare la sicurezza del Paese".

"Pressappochismo, superficialità, disorganizzazione sono le parole chiave della giornata di ieri, e forse anche di oggi e di domani, almeno per quanto riguarda la sistemazione del personale delle forze di polizia - conclude Margiotta che auspica che vengano "individuate e attribuire le responsabilità, per fare in modo che quanto è irriguardoso per la dignità umana non si ripeta più. Soprattutto per il rispetto che meritano le donne e gli uomini che vestono una divisa al servizio di questo Paese".