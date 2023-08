Punta da una siringa nascosta nella sabbia, la giornata al mare si trasforma in un incubo

COSTA MERLATA (OSTUNI) - Quella che doveva essere una piacevole giornata al mare si è trasformata in un tormento per una ventiquattrenne di Ceglie Messapica.

Lo scorso mercoledì (2 agosto), la giovane si è recata presso la spiaggia libera di Santa Lucia in una località marittima di pertinenza del Comune di Ostuni.

Giunta in spiaggia, ha sentito un ago infilarsi nella pianta del piede sinistro e si è accorta di aver calpestato inavvertitamente una siringa nascosta nella sabbia.

Sono circa le 9:30 e lei, andata al mare insieme ai suoi cugini, è appena arrivata, non ha posato nemmeno l'asciugamano per terra.

Attimi di paura

Comprensibilmente il panico ha assalito la ragazza, che ha deciso di recarsi subito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ostuni, portando con sé la stessa siringa per effettuare i controlli.

Successivamente, gli operatori sanitari l'hanno invitata a spostarsi al "Perrino" di Brindisi nel reparto Malattie Infettive. Qui le è stata indicata la prassi delle numerose analisi (tra esami per l'Hiv, epatite B e C) che dovrà seguire in tre step per i prossimi sei mesi: un disagio non da poco, probabilmente evitabile con una maggiore attenzione nella pulizia delle spiagge.

Un "mare pulito" vuol dire "più sicuro"

"La vicenda, chiaramente, mi ha scossa parecchio - racconta la giovane donna - storie simili accadono continuamente, crediamo che non possano mai coinvolgerci in prima persona, ma così non è. La procedura preventiva di analisi che sto seguendo non è per niente piacevole - prosegue - la siringa sembra essere vecchia ed usurata, ma non possiamo esserne sicuri e devo effettuare tutti i controlli necessari".

"La spiaggia e il mare sono anche casa mia, per ciò sento il dovere di raccontare la mia esperienza al fine di stimolare la massima attenzione di tutti sull'argomento - conclude - vorrei contribuire per rendere il nostro paesaggio più pulito di com'è adesso".