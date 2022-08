Malore a bordo del traghetto per Corfù: uomo soccorso da personale della Capitaneria

BRINDISI - Malore a bordo della nave passeggeri “Rigel VII” diretta a Corfù: 42enne soccorso da personale della Capitaneria di porto di Brindisi e portato in ospedale. E' accaduto nella tarda serata di sabato 5 agosto. La chiamata alla sala operativa della capitaneria è giunta alle 22.24. L'uomo accusava problemi di natura cardiaca, al momento della richiesta il traghetto, partito da Bari, si trovava all'altezza di Polignano a Mare ed era in navigazione verso l'isola greca Corfù. Sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 844 il cui personale ha prelevato il passeggero, un uomo di nazionalità albanese, portandolo presso la banchina antistante la sede della Capitaneria di Porto dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale. L'intervento per il personale della capitaneria si è concluso alle 23.50.