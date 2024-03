G7 a Borgo Egnazia: delegazione americana ispeziona i luoghi del vertice

BRINDISI – Nulla potrà essere lasciato al caso sul piano della sicurezza. Si intensificano i sopralluoghi in vista del G7 che dal 13 al 15 giugno si svolgerà a Borgo Egnazia. Nei giorni scorsi una delegazione americana è atterrata a Brindisi. Sulla visita vige massimo riserbo.

Da quanto appreso, di concerto con le autorità locali, gli addetti alla sicurezza del presidente Joe Biden e del suo staff hanno visionato il resort nelle campagne di Savelletri (frazione di Fasano) che ospiterà il vertice e gli altri siti in cui si svolgeranno degli eventi, fra le province di Brindisi e Bari.

I sopralluoghi nel Brindisino si sono conclusi ieri. Oggi, a quanto pare, la delegazione dovrebbe fare tappa presso il castello Svevo di Bari, per poi ripartire alla volta degli States.

Massima attenzione viene rivolta all’aspetto della viabilità. In questi giorni si stanno infatti studiando i tragitti che percorreranno i capi di governo per spostarsi fra le varie location. Borgo Egnazia sarà il fulcro di una zona rossa che si estenderà nel raggio di chilometri. Per tre giorni, l’area sarà off limits.

