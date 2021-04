Sorpresa a utilizzare lampada abbronzante in palestra chiusa per il Dpcm: due sanzioni

ERCHIE - E' costata cara la lampada abbronzante a una 21enne di Erchie: è stata scoperta dai carabinieri mentre usufruiva del servizio nonostante la palestra sia chiusa per via delle misure di contenimento del Covid-19 imposte dal Governo. Per lei e il titolare, un 32enne è scattata la sanzione per violazione delle misure imposte dal Dpcm.