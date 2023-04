Sorpreso in fragranza con 24 grammi di cocaina e bilancino: arrestato mesagnese

MESAGNE - Ne giorni scorsi, un mesagnese è stato sopreso in fragranza ed arrestato dalla polizia di Stato con circa 24 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza. Quest'ultima, verosimilmente, sarebbe stata immessa sul mercato e spacciata in prossimità delle imminenti festività pasquali.

L'indagine, concretizzatasi per mezzo di una perquisizione domiciliare, è partita dopo che gli investigatori avevano registrato dei movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale limitrofa ad un istituto scolastico di Mesagne.

Ad intervenire, la polizia scientifica del commissariato locale, che ha svolto delle analisi tecniche e, visti i chiari ed inconfutabili elementi di reità, ha arrestato il soggetto in fragranza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, conducendolo - su disposizione del pubblico ministero di turno - presso la casa circondariale.