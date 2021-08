Alcoltest rifiutato e guida senza patente: due denunce

Viene sorpreso ancora una volta alla guida del ciclomotore senza patente e finisce nei guai. A Oria, i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne del luogo per reiterazione nella guida senza patente. In particolare, l'uomo è stato sorpreso alla guida del suo ciclomotore Piaggio Fly senza la prescritta patente di guida, poiché mai conseguita, reiterando la violazione nel biennio. Il mezzo è stato sequestrato per la confisca.

A Villa Castelli invece i militari della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 61enne del luogo, il quale, controllato in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura, si è rifiutato sottoporsi all'accertamento per l'eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.