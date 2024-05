Sospetta fuga di gas: vigili del fuoco al lavoro, disagi sulla viabilità in centro

SAN PIETRO VERNOTICO – Una sospetta fuga di gas ha creato disagi alla viabilità, nel centro di San Pietro Vernotico. Una squadra di vigili del fuoco si è recata poco prima delle ore 10 in via Mazzini, traversa di via Brindisi, arteria principale del paese. La presunta fuga riguarderebbe uno degli stabili della zona. I pompieri hanno chiesto l’intervento dei tecnici di "Enel gas" per individuare l’eventuale perdita. La situazione è sotto controllo. Nessun pericolo per la cittadinanza. Inevitabili, però, le ripercussioni sulla circolazione veicolare. La chiusura al traffico di via Mazzini ha infatti comportato dei rallentamenti in via Brindisi. Una pattuglia della Polizia Locale sta gestendo la viabilità.

