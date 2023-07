Sospettato di aver introdotto con un drone droga e cellulari nel carcere: arrestato

E' stato sorpreso a maneggiare un drone fuori dalla casa circondariale di Trani. Non solo: è sospettato di aver introdotto all'interno della stessa droga e cellulari, a uso e consumo dei detenuti. Il 29enne brindisino Luca Sinisi è stato arrestato dagli agenti della penitenziaria con tali accuse. L'arresto è avvenuto in flagranza, nella notte tra l'1 e il 2 luglio. Nei prossimi giorni Sinisi dovrà comparire davanti al gip del competente Tribunale di Bari per l'interrogatorio di convalida, assistito dal suo legale, l'avvocato Andrea D'Agostino.

I fatti, come detto, si sono svolti nella notte. Stando a quanto si apprende, il 29enne brindisino si sarebbe trovato all'esterno del carcere. Stava utilizzando un drone. Gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno notatato e, di conseguenza fermato. Hanno quindi deciso di approfondire, con una perquisizione all'interno delle celle della casa circondariale. L'attività ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti alcuni cellulari e una non meglio specificata quantità di droga. Per questo motivo, Sinisi è stato arrestato. Si trova nel carcere di Trani.