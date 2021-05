In fiamme due auto dello stesso proprietario: indagano i carabinieri

Via Guglielmo Oberdan

BRINDISI - Erano di proprietà della stessa persona. Sono andate a fuoco contemporaneamente. C’è l’ombra del dolo dietro agli incendi che stanotte (domenica 23 maggio) hanno danneggiato due auto parcheggiate a circa 20 metri di distanza l’una d’altra in una piazzetta situata fra via Palmiro Togliatti e via Guglielmo Oberdan, nei pressi dell’istituto Morvillo Falcone. Si tratta di una Suzuki Swift e di una Fiat 600. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 5. Sul posto, allertati da numerosi residenti, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla compagnia di Brindisi. Si indaga sul movente di quello che sembrerebbe avere tutti i crismi di un raid incendiario.