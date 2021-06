Sosta selvaggia, una quarantina di multe in una mattinata a Specchiolla

CAROVIGNO - L'estate è ufficialmente iniziata da qualche giorno, ritorna la piaga della sosta selvaggia nei pressi delle spiagge e dei lidi. Questa mattina (29 giugno 2021) i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e della stazione di Carovigno sono intervenuti nei pressi del lido Le Dune, a Specchiolla.

E' di una quarantina di multe il bilancio della loro attività per contrastare la sosta selvaggia. Auto parcheggiate sulla sabbia, in fila, come se fossero stalli cittadini. E ancora: autovetture che occupano gli accessi alla spiaggia. L'intervento dei carabinieri è anche un monito per evitare in futuro di parcheggiare le auto a ridosso della spiaggia.