Sotto effetto di alcol e droga rimase coinvolto in un incidente: denunciato

FASANO - Un 28enne di Monopoli è stato denunciato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Fasano per guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo già ricoverato presso l’ospedale di Brindisi per lesioni personali riportate in un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto insieme a un un altro veicolo il 6 ottobre scorso, dimesso lo scorso 9 novembre, è stato sottoposto durante le prime cure ad accertamenti ematochimici, risultando positivo all’assunzione di alcool, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, nonché di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e oppiacei.