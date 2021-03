Sottrazione di cose sottoposte a sequestro: denunciato un uomo

Un 68enne ha fatto sparire un veicolo che aveva in custodia. Scoperta fatta dai carabinieri durante un servizio mirato

FRANCAVILLA FONTANA - Un 68enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. In particolare, i carabinieri, nel corso di uno specifico servizio diretto a verificare se l’uomo avesse osservato le prescrizioni imposte dalla legge per la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro e a lui affidato nell’anno 2017, hanno accertato che se ne era disfatto facendone perdere le tracce.