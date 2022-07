Spaccata al Penny Market: blocco di cemento utilizzato a mo' di ariete

BRINDISI – La vetrata di ingresso sfondata con un grosso blocco di cemento. Una spaccata è stata perpetrata alle prime luci di oggi (martedì 26 luglio) ai danni del supermercato Penny Market situato in via Raffaello, al rione Sant’Elia. L’episodio si sarebbe verificato fra le 5.30 e le 6 e avrebbe come unico responsabile un uomo, di cui non si conosce l'identità.

Questi, da quanto appreso, si sarebbe impossessato del sostegno dell'ombrellone di un chiosco ortofrutticolo situato sempre in via Raffaello, di fronte al supermercato, che avrebbe aperto un paio di ore più tardi. Poi avrebbe utilizzato il pesante macigno a mo’ di ariete, per mandare in frantumi la porta dell’attività commerciale. A quanto pare non è stato rubato nulla. Verosimilmente il malfattore pensava di trovare qualcosa nelle casse, ma queste erano vuote.

Accortosi dell’accaduto, il responsabile dell’esercizio ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione Volanti. Intorno alle 9 sono intervenuti anche i colleghi della Scientifica della questura di Brindisi, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dal malfattore. Il supermercato, perlomeno fino al termine dei rilievi, non ha potuto aprire i battenti.

Articolo aggiornato alle ore 10.37 (furto non consumato)