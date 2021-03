Coprifuoco e zona rossa non fermano i ladri: tre spaccate a Brindisi

BRINDISI – In pieno coprifuoco e in piena zona rossa, la banda della spaccate si rifà viva. Ad appena 24 ore dal ritorno del lockdown in Puglia, sono state prese di mira tre attività commerciali a Brindisi: si tratta del negozio di ottica “Occhiali F&P” situato in via Appia, del negozio di abbigliamento “Noha”, situato in corso Umberto, a poche decine di metri da piazza Cairoli, e del negozio di profumi “Boutique Amore”, in corso Garibaldi. In tutti e tre i casi, però, i ladri sono rimasti a bocca asciutta, grazie al provvidenziale intervento degli istituti di vigilanza.

Il negozio di ottica è stato assaltato intorno a mezzanotte. Grazie all’attivazione dell’allarme collegato alla sala operativa della Sicuritalia Spa una pattuglia di guardie giurate si è subito recata sul posto nel giro di un paio di minuti. La porta vetrata del negozio era completamente in frantumi, ma a quanto pare i banditi sono fuggiti senza portare via nulla.

Situazioni analoghe si sono verificate anche in pieno centro cittadino, dove gli uomini della Vigilnova hanno sventato i due tentativi di furto ai danni di Boutique Amore e di Noha, già depredato, con analogo modus operandi, lo scorso 20 novembre. A quanto pare i colpi sono stati perpetrati da tre individui. I poliziotti hanno proceduto con i rilievi del caso, acquisendo le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Oltre alla crisi dovuta alla pandemia, i commercianti devono purtroppo fare i conti anche con le scorribande notturne dei ladri, che rappresenano un'ulteriore minaccia per le loro attività, in un contesto già estremamente complicato.

