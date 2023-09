Spacciava droga e perseguitava la convivente: sottoposto a sorveglianza speciale

BRINDISI - Solo pochi mesi fa si era reso responsabile di alcuni episodi delittuosi inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e di atti persecutori nei confronti della convivente, ormai sua ex, tanto da costringere quest'ultima a sottoporsi a cure mediche. In entrambe le occasioni la stessa persona era stata arrestata dalla polizia di Stato di Brindisi.

Agendo spesso in stato di ubriachezza, e già destinatario di avviso orale del Questore, non era nuovo alla consumazione di attività illecite e soprattutto manifestava comportamenti violenti ai danni della compagna.

Il profilo dell'uomo è stato oggetto di analisi da parte degli uomini e delle donne della Divisione anticrimine della questura.

Proprio per questo il Tribunale delle misure di prevenzione di Lecce ha accolto la richiesta avanzata dal questore di Brindisi, Annino Gargano. Ora l'uomo sarà soggetto alla misura di sorveglianza speciale per due anni. L'articolato dispositivo lo obbliga a mantenersi ad almeno trecento metri di distanza dalla donna - con la quale ovviamente non può comunicare - e ad allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale con la stessa. Su base volontaria potrà seguire un piano terapeutico diretto a contenere le pulsioni violente. E' stato disposto, altresì, che in caso di negato consenso lo stesso avesse l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.