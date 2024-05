Spaccio attraverso le app e investimenti in criptovalute: 10 indagati

LATIANO - Dieci persone di cui tre della provincia di Brindisi, fra i 24 e i 40 anni, sono indagate per i reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti - come metadone, ketamina, hashish e marijuana -, nonché per la detenzione di documenti di identità falsi ed autoriciclaggio. Gli altri sette indagati sono originari della provincia di Bari.

Le indagini sono svolte dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e della sezione Criptovalute di Roma del Comando carabinieri antifalsificazione monetaria con il coordinamento della Procura di Brindisi.

Di seguito, i nomi degli indagati: Alessio Sorino (24 anni, nato a Mola di Bari e residente a Rutigliano); Marilena Tapperi (34 anni, nata a Cisternino e residente a Latiano); Teodoro Cellino (29 anni, di Mesagne); Stefano Conte (38 anni, nato a Vapro D'Adda e residente a Fasano); Gabriel De Caro (25 anni, nato a Conversano e residente a Rutigliano); Giuseppe De Chirico (33 anni, di Terlizzi); Pasquale Del Nero (34 anni, nato a Putignano e residente a Rimini); Vito De Filippis (27 anni, nato a Putignano e residente a Rutigliano); Leandro Lestingi (28 anni, di Conversano); Carmelo Poci (41 anni, di Mesagne).

I militari dell'Arma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di due dei principali indagati, delle somme di denaro e dei valori consistenti in moneta virtuale (criptovalute), saldi attivi presenti su dieci carte prepagate riconducibili agli stessi, per un importo complessivo di 3.300 euro.

Tali soggetti, attraverso l’uso delle applicazioni di messaggistica, avrebbero gestito una piazza di spaccio virtuale in grado di rifornire clienti residenti in tutta Italia con i servizi postali e dietro il pagamento con ricariche su carte prepagate o bonifici bancari.

Tra marzo e settembre 2022, attraverso l’analisi delle piattaforme informatiche, sarebbero state rilevate 150 cessioni di sostanze stupefacenti. Inoltre, sarebbe stata individuata a Latiano la presunta base logistica e di smistamento delle diverse di sostanze stupefacenti.

Tra il 15 marzo 2021 e il 4 marzo 2022, gli indagati avrebbero impegato il denaro derivante in operazioni finanziarie e speculative di investimento in criptovalute (moneta virtuale/bitcoin), mediante trasferimenti in denaro per un importo complessivo di 30.633,99 euro.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Giancarlo Camassa, Giovanna Zambetti e Giordano Settembre.

Articolo aggiornato alle 18:33 (nomi degli indagati)

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui