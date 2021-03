Cocaina in uno zaino e in cantina: arrestati padre e figlio

BRINDISI – Il padre è stato sorpreso con 58 grammi di cocaina nascosti in una cantina nella sua disponibilità. Il figlio se ne andava in giro con un chilo della stessa sostanza stupefacente. Il 58ennne Antonio Sgura e il 33enne Roberto Sgura sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi. La sera dell’8 marzo, Roberto Sgura è stato fermato in una via del centro mentre si trovava alla guida di uno scooter. I militari lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando un involucro contenente più di un chilo di cocaina nascosto in uno zaino, oltre alla somma di 1.125 euro in banconote ritenuta di dubbia provenienza.

A quel punto si è recato sul posto anche il padre, a sua volta sottoposto a perquisizione personale. L’uomo è stato trovato in possesso di 615 euro di dubbia provenienza. Poi, da lì, i carabinieri si sono recati presso una cantina in uso al 58enne, dove, nascosta da alcuni detriti, è stata rinvenuta una scatola con all’interno ulteriori 58 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Bari.