Dosi di cocaina in casa: arrivano i carabinieri, un uomo ai domiciliari

SAN VITO DEI NORMANNI – Nascondeva in casa venti grammi di cocaina suddivisi in dosi. Un uomo di San Vito dei Normanni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni, coadiuvati dai colleghi della Squadrone eliportato cacciatori Puglia. I militari hanno perquisito la casa dell’indagato. Oltre alla droga, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari. E’ accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.