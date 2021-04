Nasconde in casa 4 grammi di cocaina: un brindisino nei guai

BRINDISI – Nascondeva in casa quattro grammi di cocaina e sostanza da taglio. Un brindisino di 42 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato lo stesso 42enne a consegnare ai militari la sostanza stupefacente. Oltre alla droga, i militari hanno recuperato anche quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 135 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.