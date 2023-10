Dosi di coca nascoste in pacchetti di sigarette e di fazzoletti: due arresti

Sono stati fermati dai carabinieri poco prima di incontrarsi. Un 52enne e un 51enne trovati in possesso di 31 dosi di cocaina sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, nel coeso di un servizio anti droga. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il primo a imbattersi nei carabinieri è stato il 51eenne, sottoposto a un controllo mentre si trovava a bordo di un’auto. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è staso sorpreso con pacchetto di fazzoletti contenente due dosi di cocaina.

Grazie a immediati accertamenti investigativi, i militari hanno appurato che il 51enne aveva un appuntamento di lì a poco con un’altra persona. Si tratta appunto del 52enne. Questi si è ritrovato i carabinieri in casa. Contestualmente è stata perquisita anche l’abitazione del 51enne.

Complessivamente le forze dell’ordine hanno recuperato altre 29 dosi di cocaina, alcune in un portaposate, altre in un pacchetto di sigarette, già confezionate e quindi pronte per lo smercio. È stato recuperato anche un bilancino elettronico di precisione funzionante, ancora intriso di residui di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro. I due uomini, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari.