Traffico di droga fra Brindisi e Taranto: individuata rete di pusher, arrestate sei persone

BRINDISI – Un nuovo colpo è stato inferto ai traffici di droga fra le province di Brindisi e Taranto: fenomeno già al centro di altre inchieste nel recente passato. Alle prime luci di oggi (martedì 8 agosto) è scattato un blitz che ha portato all’arresto di sei persone fra le due provincie, per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina, hashish e marjuana.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Massafra, con il supporto di unità cinofile antidroga di Modugno. I militati hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto. Per quattro indagati è stato disposto il carcere. Gli altri due sono ristretti in regime di domiciliari.

L’indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo ionico, è iniziata nel luglio 2021 ed ha consentito di caratterizzare l’attività criminosa di persone che, in concorso tra loro, hanno creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti rivolta ad una vasta platea di acquirenti nel comune di Palagiano.

Gli investigatori si sono avvalsi di metodi tradizionali (osservazione, controlli, pedinamenti, ecc.) e “da remoto”, mediante attività tecniche di intercettazione e riprese video, raccogliendo elementi sull’esistenza di un’attività di spaccio in concorso tra gli indagati, con operatività anche fuori provincia. Come evidenziato nell’ordinanza dal gip, uno degli indagati “…si interessa di tenere i contatti con i canali di riferimento, anche fuori provincia…; dirige l’attività dei singoli pusher, indicando anche le piazze di spaccio…intervenendo anche direttamente, e spesso con modalità violente, nell’attività di recupero dei crediti….”.

I carabinieri hanno individuato alcuni canali di approvvigionamento dello stupefacente nella provincia di Brindisi e nella città di Taranto, dove gli indagati avrebbero potuto contare su contatti con figure di spicco della criminalità operante nelle stesse località. Tra le persone sottoposte alla custodia in carcere figura il fornitore dello stupefacente operante nel brindisino, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno per “mafia”.

Il modus operandi consolidato e adoperato dai pusher, era quello di nascondere la droga nelle prossime periferie del centro cittadino, prelevando, di volta in volta, l’esatto quantitativo richiesto dall’acquirente per incontrarsi, poi, nei vicoli del centro storico di Palagiano ove avveniva lo scambio droga/soldi. I pusher, per gli spostamenti dello stupefacente e per la cessione hanno utilizzato monopattini e bici elettriche, mezzi che avrebbero consentito loro anche di dileguarsi agevolmente negli stretti vicoli del comune, non percorribili con veicoli a motore, in caso di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine.