In possesso di buste, panetti e dosi di droga: arrestato un giovane brindisino

BRINDISI – E’ stato trovato in possesso di 449 grammi di marijuana e 363 grammi di hascisc. Un brindisino è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. Il giovane è stato bloccato nella giornata di ieri (mercoledì 9 novembre) nell’ambito di un controllo finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente era suddivisa in buste, panetti e dosi. Nella disponibilità del giovane, anche materiale utile per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.