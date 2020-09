Droga in casa e furto di energia elettrica: nei guai un giovane brindisino

BRINDISI – E’ stato sorpreso con 132 grammi di marijuana e un by pass abusivo. Il 29ene Marco Rillo, di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per furto di energia elettrica. Il giovane nella giornata di ieri (sabato 12 settembre) ha ricevuto la visita dei carabinieri della stazione Casale.

I militari hanno perquisito la sua abitazione, trovando 132 grammi di marijuana all’interno della sgabuzzino. Poi è stato scoperto l’allaccio abusivi alla rete elettrica pubblica, che ha provocato un danno ancora da quantificare. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.