Droga e cartucce in casa: marito e moglie in carcere

BRINDISI - Marijuana, cocaina, materiale per il confenzionamento, cartucce da sparo e materiale esplodente è quanto la Squadra Mobile di Brindisi ha sequestrato ad una coppia, marito e moglie 40enni residenti al rione Sant'Angelo di Brindisi. E' il frutto di una operazione avvenuta oggi (sabato 30 luglio 2022), nell’ambito di servizi predisposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, volti a intensificare il contrasto ai reati in materia di criminalità diffusa e dello spaccio di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile, infatti, oltre ad eseguire numerosi controlli su strada verso persone ben note come assidui consumatori di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti in carcere moglie e marito, D.D.K. e N. S., 40 anni. Durante il controllo all'interno dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di marijuana, 150 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, cartucce da arma da sparo e materiale esplodente.