Sparatoria in centro: il presunto responsabile si difende davanti al gip

BRINDISI - Arrestato martedì 26 settembre, è comparso oggi - giovedì 28 settembre 2023 - davanti al gip Valerio Fracassi, del Tribunale di Brindisi. Un 47enne di Oria si trova nel carcere del capoluogo con l'accusa di aver preso parte attiva a una sparatoria, avvenuta tra il 2 e il 3 settembre scorsi nel centro della Città Federiciana. Giovanni Biasco - questo il nome dell'arrestato, nato a Manduria e residente a Oria - ha risposto in carcere alle domande del giudice, assistito dal suo legale, l'avvocato Pasquale Annicchiarico. Biasco si è difeso, spiegando sì di aver sparato, ma senza intenzione alcuna di ferire. Quella notte un 17enne è finito in ospedale dopo aver incassato un colpo da arma da fuoco.

Ore 7 del 3 settembre, piazza Manfredi. E' il cuore pulsante della movida oritana. La notte tra sabato e domenica è stata, però, più movimentata del solito. I bar aperti in piazza vedono pochi avventori ai tavolini, mentre i carabinieri - chi in divisa, chi in borghese - stanno analizzando alcune tracce. L'area è disseminata di gocce di sangue. Risalgono a qualche ora prima. Le voci si rincorrono: c'è stata una sparatoria in via Manduria, un ragazzo - molto giovane - è stato ricoverato. I militari della locale stazione e della compagnia di Francavilla Fontana si recano in ospedale a sentire la versione della vittima. Il 17enne ha riportato una ferita alla gamba. Per fortuna, non è grave. I carabinieri, giunti qualche momento dopo la sparatoria, avevano già raccolto informazioni. La lite, poi un colpo di pistola. Chi è stato a sparare? Il ragazzo nega di conoscere quella persona.

I militari, però, si rendono conto che la vittima sta cancellando dei messaggi inviati al fratello tramite una nota applicazione di messaggistica istantanea. Gli investigatori scorrono la conversazione: poco dopo la sparatoria, il fratello aveva chiesto alla vittima se l'aggressore fosse "Giovanni sette capiddi" (soprannome di Biasco). La risposta è positiva. Intanto il giovane viene sottoposto a intervento chirurgico: viene estratta un'ogiva, conficcata tra polpaccio destro e caviglia. La prognosi è di 15 giorni. Intanto i carabinieri "vanno a bussare" a casa di Biasco, che si è dato irreperibile. La vittima viene nuovamente ascoltata dai militari e questa volta non nega l'evidenza. Intanto i suoi amici parlano di una Daewoo Matiz con cui chi ha sparato si sarebbe allontanato dopo aver esploso il colpo. Viene emessa l'ordinanza di custodia cautelare e i carabinieri, qualche giorno dopo, trovano e arrestano Biasco. E trovano anche una pistola calibro 7,65 di fabbricazione belga, munita di caricatore con cinque colpi, nonché 30 grammi di marijuana

Il pm che coordina le indagini è Luca Miceli della Procura di Brindisi. Biasco deve rispondere di tre capi di imputazione. Innanzitutto, è accusato di aver detenuto senza licenza e portato in luogo pubblico un'arma. Poi, le lesioni personali causate al 17enne colpito alla gamba. Infine, deve rispondere del reato previsto dall'articolo 703 del codice penale, "accensioni ed esplosioni pericolose". Come già anticipato, Biasco si è difeso davanti al gip. Ha spiegato che è intervenuto in questa lite - detto en passant, le cause non sono ancora chiare - per difendere un amico aggredito da più persone. In realtà - ha continuato - ha sparato un colpo a terra, senza intenzione di colpire chiccessia. Ma è andata diversamente rispetto all'intenzione iniziale e il 17enne è stato ferito.