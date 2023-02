Saracinesca crivellata di colpi: terzo attentato in 4 mesi contro negozio di alimenari

SAN PIETRO VERNOTICO – Dopo le bombe, ora anche i colpi di arma da fuoco. Terzo attentato nel giro di quattro mesi ai danni del negozio di alimentari Marangio, situato in via Carmine, nel centro di San Pietro Vernotico. Ignoti malfattori hanno crivellato di proiettili la saracinesca dell’attività commerciale. E’ accaduto la scorsa notte (martedì 21 febbraio). Un residente riferisce di aver sentito dei colpi intorno alle ore 2. Pensava si trattasse di fuochi d'artificio.

E' stato il proprietario a rendersi conto dell'accaduto dopo le ore 6, al momento dell’apertura del locale, e ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, supportati dagli esperti della Scientifica. Sul posto anche una pattuglia della guardia di finanza.

Un tratto di strada è stato chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità, per consentire ai militari di procedere con i rilievi. Sull’asfalto e sui marciapiedi di via Carrozzo, strada da cui si accede a via Carmine, sono stati rilevati più di dieci bossoli. Quello, evidentemente, è il punto da cui sono stati esplosi i colpi, indirizzati verso la bottega. Saranno acquisite anche le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Non c’è pace, dunque, per la famiglia che gestisce l’attività commerciale. Si tratta di persone estranee a contesti criminali prese di mira, per ragioni su cui stanno indagando i carabinieri, dalla malavita. Il primo atto intimidatorio risale alla sera del 17 ottobre 2022. Il secondo, allo scorso 6 febbraio. In entrambi i casi furono piazzati degli ordigni davanti alla saracinesca. Oggi il terzo attentato, ma il proprietario non si piega. Il negozio, infatti, è aperto.