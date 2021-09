Spari contro lo studio di Tanzarella, la solidarietà dell'Ordine degli avvocati

OSTUNI - Dopo il quarto attentato contro l'ex sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella, arriva la solidarietà dell'Ordine degli avvocati della provincia di Brindisi. Tanzarella, infatti, è un avvocato. Con delibera del 31 agosto, il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi ha espresso nei confronti dell’avvocato Domenico Tanzarella e a tutti i colleghi e collaboratori dello studio "solidarietà per il gravissimo attentato verificatosi presso lo studio professionale nella serata del 26 agosto, auspicando che si faccia piena luce sull'ennesimo vile attentato".

Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni, è sotto scorta dal gennaio 2020, già vittima di tre attentati. Stavolta è stato preso di mira il suo studio legale situato in via Pietro Micca, a pochi passi dalla villa comunale. Un colpo di fucile è stato esploso contro il portoncino di ingresso dell'ufficio, a quanto pare dal passeggero di una moto che indossava un casco integrale. Anche il conducente aveva il volto coperto da casco. Sul posto si sono recati gli agenti del locale commissariato di polizia diretti da Andrea Toraldo e i colleghi della Squadra mobile di Brindisi coordinati dal vicequestore Rita Sverdigliozzi.