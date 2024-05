Spari dopo una lite sulla complanare: ferita una donna

MESAGNE - Una donna di 47 anni (classe 1977) è stata ferita con colpi di arma da fuoco sulla complanare della strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto (direzione Mesagne), circa 200 metri dopo la Cittadella della ricerca, all’altezza di un’azienda. Sul posto ci sono i carabinieri e la polizia di Stato del commissariato di Mesagne, della Squadra mobile e della Scientifica.

Stando alle prime informazioni, l'accaduto sarebbe riconducibile nell’ambito di una faida fra due famiglie di Brindisi. I componenti delle famiglie sono arrivati sulla complanare a bordo di due auto: una Nissan Juke bianca in cui si trovava la donna e una Golf grigia.

Gli spari sarebbero stati esplosi da una pistola calibro 7.65, non ancora trovata. Rotto il finestrino lato guidatore del veicolo in cui era seduta la donna ferita.

Nel corso del grave episodio sono stati esplosi più colpi di pistola, con diversi bossoli repertati. Recuperata anche la custodia di una spada che sarebbe stata utilizzata per colpire una delle persone coinvolte nei fatti. Tutta la dinamica è ancora in fase di accertamento. La persona ferita è stata condotta in ospedale dai soccorritori del 118. Almeno un paio di uomini sono stati fermati dalla polizia.

Aggiornamento ore 15.59 (dettagli sulla dinamica)

