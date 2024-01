A spasso nel centro storico con cocaina: scoperto dalla Polizia e arrestato

OSTUNI - Un 50enne di Ostuni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del locale commissariato di Polizia e dai colleghi della Squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è stato trovato con cocaina. L'arresto è stato operato nell'ambito di una serie di controlli disposti dal questore di Brindisi Annino Gargano e finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 50enne finito in manette si aggirava per il centro storico della Città Bianca con fare sospetto, comportamento che non è sfuggito ai poliziotti, che dopo averlo monitorato per qualche tempo hanno deciso di bloccarlo e perquisirlo. Addosso aveva 40 grammi di cocaina, per lui è scattato l'arresto. Il Pubblico Ministero di turno, per via dei precedenti specifici del 50enne, ha disposto il trasferimento presso la Casa Circondariale di Brindisi.

