A spasso di notte non rispetta l'Alt dei carabinieri e fugge: denunciato

TUTURANO - Un 27enne di Tuturano è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. La notte di lunedì 11 gennaio, l’uomo, alla guida della sua auto si è sottratto a un controllo della circolazione stradale, lungo la SP 79 (Tuturano-Brindisi), dandosi a precipitosa fuga per le strade limitrofe ponendo in essere, quindi, manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità. Il 27enne è stato anche sanzionato per violazione delle misure di contenimento dell’infezione da Covid–19.