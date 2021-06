Spende 20 euro false in tabaccheria ma poi si pente e si autodenuncia

Un 31enne di Pezze di Greco è stato denunciato dai carabinieri per spendita e possesso di banconote false

FASANO - Prima spende 20 euro false in tabacchieria, poi si pente e chiama i carabinieri. Denunciato per spendita e possesso di banconote false un 31enne di Pezze di Greco. Si tratta di una banconota palesemente false, del tipo da gioco che i carabinieri sono riusciti a recuperare. L'esercente, infatti, quando si è resa conto che era rimasta vittima di una truffa, l'aveva messa da parte per poi rivolgersi ai carabinieri. Ma lo ha fatto prima il truffatore. A casa del 31enne i carabinieri, durante una perquisizione, hanno trovato anche con una banconota da 50 euro fasulla.