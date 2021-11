In stato di ebbrezza, inveisce contro gli agenti delle Volanti: denunciato

BRINDISI - In stato di ebbrezza, non solo non ha accettato l'aiuto degli agenti delle Volanti, ma si è anche scagliato contro di loro. Per questo è stato denunciato. E' accaduto nella serata di ieri, sabato 27 novembre 2021, a Brindisi, in via Bastioni Carlo V. I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un giovane di nazionalità marocchina, regolare sul territorio italiano, in evidente stato di ebbrezza.

All'inizio è stato collaborativo, ma in un secondo momento no. Per questo sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Brindisi. Nonostante l'arrivo della polizia, il comportamento del giovane non è cambiato. Gli agenti hanno dovuto vincere le resistenze del ragazzo, per eseguire le normali attività di polizia. Il cittadino marocchino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.