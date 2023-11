Strade allagate a San Pietro: cittadini esasperati. Ma a chi importa veramente?

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico sembra normale, ormai, ad ogni forte pioggia chiudere i sottopassi e le strade che si allagano. Transenne, semafori rossi e nastro bianco e rosso vietano l’accesso alle vie piene d’acqua. Volontari della Protezione civile intervengono con idrovore e rastrelli per rimuovere le foglie e l’immondizia che tappa le caditoie, agenti della Polizia locale monitorano il territorio gestendo la viabilità. Post su Facebook comunicano le strade chiuse e impraticabili. Un copione che si ripete da anni ormai e che sembra quasi la normalità. Se le strade si allagano la soluzione è chiuderle.

Video delle zone allagate

Ma qualcuno si è mai chiesto quanto disagio provocano questi interventi-tampone? Certo si evitano conseguenze peggiori, danni ad auto e a persone. Ma grossi disagi, per chi lavora, per chi è costretto a muoversi in auto e per chi abita nelle strade che si riempiono di acqua. I punti critici, quelli che si allagano sono sempre gli stessi ma nessuno mai, negli ultimi 20 anni, è riuscito a risolvere il problema dell’allagamento delle strade. Eppure si tratta di pulizia e manutenzione, al massimo di costruzione di nuove opere come le caditoie. Ogni amministrazione che si succede attribuisce a quella precedente la colpa delle criticità. Situazioni ereditate. Ma nessuno mai mette mani concretamente ai problemi.

Oggi, venerdì 10 novembre, a tre settimane dagli ultimi grossi allagamenti che hanno paralizzato il paese, si è ripresentata la stessa situazione. La solita, purtroppo.

L’incrocio tra via Pisacane (la strada che costeggia la ferrovia) con via Buonarroti si è trasformato in un fiume in piena: non ci sono griglie di scolo dell’acqua piovana, la stessa confluisce in un canale che passa sotto ai binari attraverso un tubo evidentemente troppo piccolo e lo stesso canale non viene ripulito regolarmente. Le famiglie che abitano in quel tratto di strada si ritrovano puntualmente con stanze allagate. Questo accade da almeno 50 anni.

“Abitiamo qui da 55 anni e ad ogni alluvione la storia è sempre la stessa”, lamenta la signora Gina che puntualmente si reca personalmente a togliere manualmente le foglie secche che ostruiscono il passaggio dell’acqua. “Si tratta di tenere pulito il canale e di costruire nuove caditoie ma nessuno mai si è occupato seriamente del problema e il danno resta solo a noi. Il passaggio delle auto peggiora la situazione, oggi per fortuna i carabinieri hanno chiuso la strada”.

Stessa situazione in via Paolo Ancora (un tratto di circonvallazione) e via Santa Caterina da Siena: i canali che costeggiano la carreggiata sono ostruiti da anni, l’acqua non defluisce e straripa allagando scantinati. Idem in via Torchiarolo nei pressi del sottopasso pedonale. Basta fare una passeggiata nel paese dopo le forti piogge per rendersi conto che l’acqua piovana si deposita lì dove le caditoie sono ostruite. Da foglie e spazzatura. In via Santa Caterina Da Siena i residenti le hanno svuotate manualmente.

Sottopassi. Ce ne sono due, uno in via Lecce (zona sud) e uno in piazza Falcone (zona nord), puntualmente si allagano diventando impraticabili. Le auto si impantano e per rimuoverle si rende necessario l’intervento del carro attrezzi. Perché? Perché le pompe non funzionano. E perché non funzionano? Probabilmente nessuno lo ha mai capito, o si è mai interessato per capirlo. La soluzione: riparare le pompe? No: chiudere i sottopassi. Installare un semaforo che diventa rosso quando l’accesso è vietato, mettere transenne e nastro bianco e rosso e multare chi non lo rispetta. Oggi alcuni studenti provenienti da Lecce sono stati fatti scendere al di là del sottopasso e lo hanno dovuto percorrere a piedi, passano dalla zona pedonale, ovviamente. Problema risolto, qualche passo in più non fa male a nessuno. Sono arrivati tardi a casa? Fa niente.

I volontari della Protezione civile di San Pietro, forse gli unici a cui importa realmente risolvere i problemi delle persone, oggi erano in giro per le strade già dalle ore 5, da quando ha cominciato a piovere. In numeri ridotto, molti colleghi sono partiti per la Toscana, per soccorrere gli alluvionati.

I sampietrani (a stagioni alterne a seconda di chi amministra) sono stanchi di dover vivere sempre gli stessi disagi, legati soltanto a inerzia e menefreghismo. Ai cittadini non importa perché una strada si allaga, chi è al governo del paese ha il dovere di non farla allagare. Di trovare il problema e risolverlo. Ma quando splende il sole, quando il pericolo è lontano. I sopralluoghi sotto l’acqua non servono a nulla. La gente non è stupida.