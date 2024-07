Strade poco illuminate: rubata auto a famiglia che aveva trascorso serata al mare

TORRE SAN GENNARO - Ogni anno le marine di Torre San Gennaro e Campo di Mare, rispettivamente di competenza dei comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico, diventano bersaglio di ladri di auto. Di solito accade di notte, ieri, domenica 14 luglio, è accaduto di sera, mentre entrambe le marine, praticamente attaccate, erano piene di gente. Poco prima della mezzanotte, una famiglia che aveva raggiunto le due località balneari a sud di Brindisi a bordo di una Kia Sportage, al ritorno dalla passeggiata, non ha più trovato l'auto nel posto in cui l'aveva parcheggiata. Si tratta di via Imperia, uno dei vialoni che collegano le due marine, dove insistono anche alcune villette e un locale.

Si tratta di strade larghe e poco illuminate circondate perlopiù da terreni e utilizzate come parcheggio. Probabilmente la scarsa visibilità ha favorito l'azione dei malfattori convincendoli ad agire nonostante il traffico e la gente che passeggiava a piedi. Purtroppo, come già accennato, i furti di auto sono un fenomeno frequente che non si riesce ad arginare. I carabinieri, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che raccogliere la testimonianza della vittima. La sfortunata famiglia ha dovuto cercare un passaggio per tornare a casa. Risalire agli autori di questi furti è praticamente impossibile ma certamente il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e della pubblica illuminazione potrebbero fungere da deterrente. Forse le amministrazioni comunali che hanno competenza sulle due marine dovrebbero farsi carico di questa problematica e cercare qualche soluzione. Purtroppo l'episodio di ieri non è un caso isolato.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui