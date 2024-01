Strutture socio-assistenziali sovraffollate nel Brindisino: i controlli dei Nas

BRINDISI - Alimenti non corservati in maniera adeguata sequestrati e strutture socio-sanitarie e assistenziali sovraffollate nel Brindisino. Nel corso di mirati controlli a Brindisi e in provincia, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Taranto hanno sequestrato alimenti e accertato carenze funzionali e organizzative presso strutture socio-assistenziali.

Si legge in una nota ufficiale del Nas che, in un esercizio pubblico, i militari hanno accertato la detenzione per la successiva somministrazione di alimenti con termine minimo di conservazione superato e privi di etichettatura non opportunamente contrassegnati come prodotti non conformi, tra l'altro stoccati in promiscuità con altri alimenti conformi. Per questi alimenti non erano state applicate le procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp per cui gli alimenti, per un totale di 100 chili, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il titolare è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

In un'attività di ristorazione, il titolare deteneva alimenti in un laboratorio in confezioni con tmc (termine minimo di conservazione) superato/illeggibile. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro amministrativo di circa 50 chili di alimenti, tra questi formaggi, carne e pasta fresca. Presso un altro ristorante, sono stati rinvenuti e sequestrati amministrativamente 89 chili di insaccati (pancetta sottovuoto e salumi) privi di etichettatura e informazioni riguardanti la rintracciabilità, 23 chili di paste alimentari con data di scadenza superata e 16 chili di alimenti sottoposti a trattamento termico non indicato nelle procedure previste dall'autocontrollo Haccp.

I carabinieri del Nas, infine, hanno eseguito anche attività ispettive presso strutture socio-sanitarie e assistenziali al fine di verificare l'adeguata attività assistenziale riposta verso gli ospiti, ricadenti nelle cosiddette "fasce deboli", in occasione delle appena trascorse festività natalizie. A tale riguardo, in tre strutture ubicate nella provincia, i militari hanno accertato il superamento della capacità ricettiva e, in generale, carenze organizzative e funzionali. I legali responsabili sono stati segnalati alle autorità amministrative e sanitarie competenti per l'adozione dei rispettivi provvedimenti.