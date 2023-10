Studentessa morta a Lecce: “Hanno avuto un rapporto sessuale consensuale”

LECCE - “Il rapporto sessuale è stato totalmente consensuale”. Lo chiarisce l’avvocato Aldo Gianfreda, legale del 19enne residente in provincia di Brindisi accusato di violenza sessuale e induzione al suicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di Julie, la studentessa francese di 21 anni che nei giorni scorsi si è tolta la vita all’interno di un appartamento di Lecce, dove partecipava al programma Erasmus.

Il giovane ha subito il sequestro del proprio telefono cellulare. “Si tratta di un bravissimo ragazzo – spiega a BrindisiReport l’avvocato Gianfreda – al primo anno di università. E’ cresciuto in una famiglia dai sani principi. Non ha vizi. E’ il ragazzo che ciascuno di noi vorrebbe come figlio”.

Il 19enne e Juliet si sarebbero conosciuti la sera di mercoledì 18 ottobre, nella movida leccese, in presenza di una terza ragazza, anch’essa straniera, amica della 21enne. “Dopo essere stati in qualche locale – afferma l’avvocato Gianfreda – si sono avviati verso casa. I due (il 19enne e Juliet, ndr) abitano nella stessa zona. Durante il tragitto, la ragazza francese gli ha preso la mano, lo ha abbracciato e si sono baciati, anche in presenza della sua amica, che poi è andata da un’altra parte”.

Una volta arrivati sotto casa, la studentessa avrebbe fatto salire il 19 enne. Qui “hanno consumato un rapporto sessuale completo – dichiara il legale – totalmente consensuale. Poi il ragazzo è andato via”.

Il corpo privo di vita di Juliet è stato scoperto lo scorso 22 ottobre, dai suoi coinquilini. La ragazza si è soffocata con un laccio assicurato all'anta dell'armadio. Nella stanza da letto della 21enne sono stati trovati un’agenda con un messaggio d’addio scritto a mano e un referto del Pronto soccorso che risale al 19 ottobre, quando la studentessa si è recata in ospedale, riferendo di aver subito abusi sessuali. Quel giorno, però, non se la sentì di sottoporsi ad esami più approfonditi e non sporse denuncia.

Sulla vicenda indagano i poliziotti della squadra mobile della questura di Lecce, coordinati dalla Procura salentina. “Al momento in cui i poliziotti si sono presentati in casa del mio assistito per sequestrargli il telefono cellulare – dichiara ancora l’avvocato Aldo Gianfreda – il ragazzo è caduto dalle nuvole. Ora sta malissimo”. L’indagato non è stato ancora ascoltato dal pm. In presenza della polizia ha dichiarato che il rapporto sessuale era consensuale. “Per dimostrarlo – spiega il suo legale - ha mostrato un selfie che si era scattato nelle scale dell’abitazione della ragazza”.

Il legale precisa che l’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto, necessario ai fini dell’esame autoptico sul corpo di Juliet che stamattina è stato effettuato dal medico legale Alberto Tortorella. Da quanto appreso non sono stati rinvenuti segni di violenza dovuti a una colluttazione. Gli unici segni sul corpo sono quelli riferibili alla morte che si è autoinflitta.