Dubai, viaggio premio incubo per studenti brindisini e leccesi per il virus

BRINDISI- Sarebbero dovuti rientrare nella giornata di oggi, 14 luglio, in Italia dopo una vacanza premio organizzata dall’Inps attraverso il tour operator Accademia Britannica: nel gruppo di studenti italiani rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi, ci sarebbero anche ragazzi originari della provincia di Brindisi, oltre che di Lecce.

L'agenzia a cui si è sempre rivolto l'istituto scolastico frequentato dagli studenti brindisini ha organizzato il viaggio con partenza il 30 giugno e rientro il 14 di luglio. Ma il viaggio di piacere si è trasformato in un vero incubo, perché con l'avvicinarsi della data di rientro in Italia le autorità di Dubai, come previsto dalle convenzioni internazionali, hanno provveduto ad avviare il protocollo di sicurezza per l'intero gruppo: il risultato dei test effettuati ha rivelato la presenza del virus in undici casi, contagio avvenuto a seguito di una visita a un mercato.

Dunque, l'intera comitiva è stata sottoposta a quarantena ed è stato allertato il ministero degli Esteri. Comprensibile lo stato d’ansia e di smarrimento degli adolescenti e delle loro famiglie cui, si spera, possano presto far ritorno.

