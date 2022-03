Stupefacenti, quattro giovani segnalati all'autorità amministrativa per uso personale

CAROVIGNO - Detenzione per uso personale di stupefacenti, segnalati quattro giovani. A Carovigno, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all'autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti un 28enne di San Michele Salentino, trovato in possesso di 2,80 grammi di marijuana, nascosti nel vano porta oggetti dell'autovettura condotta. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Poi, hanno segnalato un 31enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 5,90 grammi di marijuana, nascosti nella tasca del giubbotto indossato; un 31enne e un 26enne entrambi di Carovigno, poiché, sottoposti a perquisizione veicolare e personale, si sono disfatti di un involucro, recuperato dai militari operanti, contenente 0,2 grammi di cocaina. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Durante il servizio sono state identificate 52 persone, controllati 42 mezzi, controllate tre persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, eseguite otto perquisizioni e controllati cinque esercizi pubblici.