Brindisi, tragedia a bordo di nave militare: giovane marinaio si toglie la vita

BRINDISI – Tragedia alle prime luci di oggi (venerdì 6 agosto) nella base della Marina militare di Brindisi. Un giovane marinaio della provincia di Foggia che prestava servizio su nave “Staffetta” si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. Il dramma si è consumato fra le ore 6 e le 7 a bordo del pattugliatore d’altura, ormeggiato nella stazione navale di Brindisi temporaneamente. Sul posto, allertati da alcuni commilitoni del ragazzo, si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per il ragazzo non c’era nulla da fare.

La Marina Militare-Comando Marina Sud di Taranto ha reso noto che l'arma è stata ritrovata nelle immediate vicinanze del corpo. Sul posto, da quanto appreso, è stato rinenuto anche un bossolo. Si indaga per far luce sulla dinamica dei fatti. Il militare era un volontario in ferma prefissata di un anno. La salma è a disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi, che nei prossimi giorni potrebbe disporre l'esame autoptico. Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, esprime il più sentito cordoglio a nome di tutta la Forza Armata.

Articolo aggiornato alle ore 19:12 del 6 agosto 2021 (bossolo trovato sul posto)