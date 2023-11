Dissemina l'asfalto di sansa e si dilegua: "Chi ha visto qualcosa, collabori"

Rischi per l'incolumità di automobilisti e motociclisti sulla Oria - Cellino San Marco. Durato più di quattro ore l'intervento di bonifica e messa in sicurezza. Nessuna traccia del responsabile dello sversamento (accidentale)

ORIA – L’intervento di bonifica della carreggiata è andato avanti per più di quattro ore, sotto una pioggia battente. E’ enorme il disagio causato da un autotrasportatore che intorno alle ore 17.45 di ieri (sabato 25 novembre) ha disseminato accidentalmente di sansa la strada provinciale che collega Oria a Cellino San Marco, nell’agro di Oria, per poi dileguarsi.

Automobilisti e motociclisti hanno corso grossi rischi per la loro incolumità, su una strada diventata scivolosa come una saponetta. Sul posto si sono recati i carabinieri, la Polizia Locale ed esponenti dell'amministrazione comunale. La viabilità è stata temporaneamente interrotta. A stretto giro è stata chiesto l’intervento della Pissta, azienda specializzata nella bonifica e messa in sicurezza delle strade dopo un incidente, che opera per conto della Provincia di Brindisi.

L’intervento, complicato dalla pioggia, è stato lungo e difficile. Cinque operatori hanno lavorato fino alle 22 con l’ausilio di mezzi polifunzionali, di un carro attrezzi e di un bobcat per eliminare fino all’ultimo residuo della sostanza viscosa, mentre le forze dell’ordine gestivano la viabilità.

Ora si indaga per risalire all’identità dell’autotrasportatore. Alcuni cittadini hanno riferito ai carabinieri che lo sversamento sarebbe avvenuto da un rimorchio che ha sbandato in curva, ma nessuno ha annotato la targa del mezzo. A tal proposito la responsabile regionale della Pissta, Ilaria Longo, lancia un appello alla collettività. “Se qualcuno ha visto qualcosa – dichiara -si metta in contatto con le forze dell’ordine”.