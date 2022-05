Tafferugli dopo Fasano-Nardò: Daspo e denunce a carico di sei tifosi

FASANO – Primi Daspo a seguito degli scontri fra i tifosi del Fasano e quelli del Nardò (Lecce) verificatisi domenica scorsa (15 maggio) allo stadio Vito Curlo di Fasano, al termine della partita valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie D (girone H). La polizia e i carabinieri, grazie all’analisi delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato l’impianto sportivo, hanno identificato sei persone, fra cui cinque supporters della squadra locale, presumibilmente coinvolte negli scontri, oltre all’accensione di fumogeni durante la gara e allo scoppio di petardi. Gli indagati, d’età compresa fra i 20 e i 40 anni, devono rispondere a vario titolo dei reati di invasione di terreno di gioco e utilizzo di oggetti atti ad offendere

Avviate nell’immediatezza dei fatti dai poliziotti della Digos, le indagini, nella fase di visione delle immagini, hanno coinvolto il personale del locale Gabinetto provinciale di polizia Scientifica e i carabinieri della compagnia di Fasano. Oltre al procedimento penale è stata avviata un'istruttoria svolta da personale della Divisione polizia Anticrimine della questura di Brindisi, al culmine della quale il questore Annino Gargano ha emesso, in via d’urgenza, i provvedimenti cautelari del divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive con differenti durate, alcuni dei quali anche con obbligo di firma.

Due dei destinatari del Daspo in passato erano stati gravati da analogo provvedimento scaduto qualche mese fa, sempre per aver evidenziato profili di pericolosità durante lo svolgimento di competizioni sportive. Prosegue, incessante, l’attività di indagine tesa alla identificazione degli altri tifosi che si sono evidenziati per le condotte violente.