Lancio di spranghe e seggiolini divelti: disordini dopo Virtus Francavilla-Giugliano

FRANCAVILLA FONTANA- Fra lancio di spranghe e seggiolini divelti, si sono vissuti momenti di grande tensione, ieri sera (domenica 5 febbraio), dopo il fischio finale della gara fra Virtus Francavilla e Giugliano (Napoli), valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie C, terminata con la vittoria per 4-1 della Virtus. Una volta conclusa la gara, i tifosi francavillesi si sarebbero diretti verso il settore ospiti dello stadio Giovanni Paolo II.

Lo scontro fra le due tifoserie è stato evitato grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno presidiato le strade limitrofe all’impianto sportivo. C’è stato però un lancio di spranghe di ferro, oggetti vari e un paio di sassi da parte dei tifosi locali.

Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, poiché le forze dell’ordine hanno trattenuto i supporters campani nel loro settore. Questi, a loro volta, hanno divelto qualche seggiolino di plastica. Nel giro di qualche minuto, poi, la situazione è tornata alla normalità. Si indaga per identificare i responsabili dei disordini.