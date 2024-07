Taglia l'erba e trova un ordigno bellico: intervento dei carabinieri nelle campagne

OSTUNI - Mentre si dedica tranquillamente allo sfalcio dell'erba, trova un ordigno bellico nel proprio terreno. È accaduto nella mattinata di oggi, domenica 7 luglio 2024, nelle campagne di Ostuni. I carabinieri del nucleo artificieri sono intervenuti nel terreno di contrada Vallegna, nei pressi della provinciale che collega la Città Bianca a Cisternino.

Sul posto anche la locale Protezione Civile. L'ordigno sembra risalire alla seconda guerra mondiale. Probabilmente era sepolto, per poi riaffiorare di recente, magari a causa delle piogge. L'alternativa, più remota, è che sia stato portato lì a bella posta da qualcuno che voleva disfarsene. L'area è stata messa in sicurezza, per bonificare l'ordigno.