Tanti giovani in lacrime, una comunità in lutto: San Pietro lancia l'ultimo saluto a Ilio

SAN PIETRO VERNOTICO - Palloncini, applausi e volti rigati dalle lacrime. In molti si sono recati oggi, sabato 24 febbraio, presso la Chiesa Degli Angeli, per stringersi attorno al dolore della famiglia di Ilio Micello, il 20enne sampietrano deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale sulla strada provinciale 79 che collega Tuturano a San Donaci. Lo stesso ragazzo che 14 mesi fa scampò alla morte sempre per un incidente. Due suoi amici, che viaggiavano con lui, persero la vita: uno sul colpo e l'altro pochi giorni dopo. Ilio attraversò un lungo periodo di riabilitazione, il suo ritorno a casa e alla vita fu celebrato con una festa per strada. Ieri la stessa famiglia, gli stessi amici, sono ripiombati nel dolore. Un ragazzo come tanti, allegro e spensierato che aveva la passione per la campagna, ereditata dell'amato nonno. Oggi fuori dalla chiesa c'erano anche due trattori che hanno scortato il feretro fino al cimitero.

