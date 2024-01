Consorzio Asi: accolto il ricorso della Camera di commercio, Cda da rifare

BRINDISI – La Camera di commercio di Brindisi aveva diritto a indicare un rappresentante delle imprese nel Consiglio di amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi. Lo stabilisce una sentenza del Tar – terza sezione di Lecce, che ha accolto il ricorso presentato dall’ente camerale contro gli atti riguardanti la nomina dei componenti dell’attuale Cda, di cui è stato disposto l’annullamento.

Si tratta del presidente Vittorio Rina (designato dalla Provincia di Brindisi), della vicepresidente Martina Landolfa (designata dal Comune di Francavilla) e di Giacomo Rosato (designato dal Comune di Fasano). Il Cda fu definito nel corso dell’assemblea generale del 28 ottobre 2021, cui parteciparono i rappresentanti dei Comuni di Brindisi, Fasano, Ostuni e Francavilla Fontana, della Provincia di Brindisi e della Camera di commercio, retta dal commissario straordinario Antonio D’Amore.

Durante la seduta, sia l’amministrazione comunale di Ostuni che la Camera di commercio chiesero un “brevissimo rinvio”, per verificare i curricula dei candidati. Inoltre fu contestato il fatto che tra i nomi proposti non vi fosse un “rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale – si legge nel verbale dell’assemblea - come richiesto dall’art.10, comma II, dello Statuto consortile”. Tale istanza fu però respinta e si procedette con la nomina dei componenti del Cda, eletti con voti favorevoli pari all’86,19 percento. La Camera espresse voto contrario, mentre e il Comune di Ostuni si astenne.

La Camera successivamente ha impugnato davanti al Tar le deliberazioni dell’assemblea. Inizialmente il ricorso è stato accompagnato da una richiesta di sospensiva, poi ritirata. L’ente camerale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaola Gambino, ha contestato: la violazione dell’Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale; la “violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 dello statuto del consorzio Asi di Brindisi”, oltre a “eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà tra atti”; la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento fissati dalla Costituzione.

Il Consorzio Asi, il Comune di Fasano e la provincia di Brindisi si sono costituiti in giudizio. I primi due enti hanno sollevato un difetto di giurisdizione, sostenendo che il tribunale competente fosse quello civile di Brindisi, oltre “all’infondatezza di tutti i motivi di gravame ivi proposti”. L’Asi ha inoltre eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il collegio giudicante del Tar presieduto da Enrico d’Arpe (estensore Patrizia Moro, referendario Marco Martone) ha respinto le tesi dell’Asi e accolto il ricorso della Camera di commercio, ritenuto “manifestamente fondato”. Nella sentenza viene riportato uno stralcio dello statuto del Consorzio in cui viene stabilito che “due dei consiglieri eletti devono essere rappresentanti degli enti consorziati e uno rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale”.

Ma così, da quanto rileva il Tar, non è. Il collegio rimarca infatti come “con le deliberazioni impugnate, in evidente violazione della citata normativa regionale e statutaria, l’elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi, sia avvenuta con la nomina di tre rappresentanti proposti dagli Enti consorziati (Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Comune di Fasano e Comune di Francavilla), senza garantire la possibilità per la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Brindisi di indicare un rappresentate delle Associazioni di categoria delle imprese insediate nell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi e omettendo il previo interpello in tal senso delle predette Associazioni, in spregio di quanto prescritto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale Pugliese n. 2/2007 e dall’art. 10, comma 2, del (vigente) Statuto consortile”.

A detta dei giudici non può essere considerato rappresentante delle imprese il componente del Cda Giacomo Rosato, nonostante il presidente Rina gli abbia conferito la delega “in tema di rappresentanza del Consorzio Asi di Brindisi in relazione alle problematiche relative alle zone industriali di Ostuni e Fasano, ai rapporti con le associazioni di categoria delle imprese insediate nelle zone industriali”. “Del pari irrilevante è che il consigliere Giacomo Rosato – si legge ancora nella sentenza - rivesta la qualifica di imprenditore, risultando tale qualifica del tutto neutra al fine di garantire la rappresentatività delle Associazioni di categoria delle imprese insediate nell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, difettando la formale designazione dello stesso quale proprio rappresentante nell’ambito del Consorzio Asi”.

Il tribunale amministrativo dunque ha annullato gli atti impugnati e “condannato, in via solidale, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, la Provincia di Brindisi e il Comune di Fasano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio”. Ma la vicenda con ogni probabilità non si chiuderà qui. Il Consorzio Asi potrà infatti ricorrere presso il Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva del pronunciamento del Tar.